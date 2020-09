Crolla occupazione nel 2° trimestre. Aumentano scoraggiati e inattivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La situazione deldipinge un, con un crollo degli occupati ed un aumento degli scoraggiati e degli inattivi. E' quanto rilevato dall'nell'ultimo rapporto trimestrale, che sconta in pieno anche gliDal lato dell'offerta di lavoro, ilsubisce un ampio calo in termini congiunturali (, -2%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti. Il tasso di occupazione scende al 57,6%, in calo di 1,2 punti rispetto e colpisce maggiormente gli under 35 (-2,2 punti).si registra ladagli occupati, con(-3,6% in un anno): calano soprattutto i dipendenti a termine (-677 mila, -21,6%) e continuano a diminuire gli indipendenti (-219 mila, -4,1%) a fronte di un lieve aumento dei dipendenti a tempo indeterminato.: il numero di persone in cerca di occupazione si riduce diin un anno (-25,4%). Più marcato anchedi 15-64 anni che sonoin più in un anno (+10%).Ilsi è ridotto sia rispetto al trimestre precedente sia allo stesso trimestre del 2019 e si associa all'aumento – congiunturale e tendenziale – del tasso di inattività.si registra unsia in termini sia congiunturali (-3,9%) che tendenziali (-4%) e si associa ad una marcataper dipendente (-19,1% su base congiunturale e a -26,2% su base annua). Il ricorso allaregistra una variazione positiva diogni mille ore lavorate.in termini congiunturali (+5,4%) e tendenziali (+6,1%), determinato dalla crescita delle sue componenti: rispetto al trimestre precedente, le retribuzioni crescono del 5,6% e gli oneri sociali del 4,6%; su base annua l'aumento è del 6,3% e del 5,6% rispettivamente.