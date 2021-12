Crocs, analisti: debolezza post-acquisizione Heydude è occasione d'acquisto

(Teleborsa) - Nonostante il mercato non l'abbia accolta positivamente (nella seduta del 23 dicembre il titolo ha perso oltre l'11%), gli analisti promuovono l'operazione con cui Crocs intende acquisire il marchio di calzature casual Heydude per 2,5 miliardi di dollari. Il titolo della società statunitense, produttrice degli omonimi zoccoli in plastica leggera, è oggi in parziale recupero rispetto al sell-off della seduta precedente, spinto anche dalle nuove raccomandazioni dei broker.

Monness Crespi ha affermato che la debolezza post-acquisizione è un'occasione d'acquisto e ha espresso fiducia nelle previsioni di vendita dell'entità risultante. Chartier ha invece ribadito un rating BUY e un prezzo obiettivo di 180 dollari per azione. B. Riley Financial ha evidenziato che è probabile che l'acquisizione aggiungerà 1 dollaro all'utile per azione nel 2022 e che il sell-off è un'opportunità per mettere le mani su azioni Crocs. Giudizio positivo anche da Williams Trading, che ha aumentato il target price a 300 dollari per azione da 220 dollari, mantenendo un giudizio BUY. La raccomandazione di Stifel è HOLD con target price a quota 157 dollari per azione.

Ottima la performance di Crocs, che si attesta a 127,6 con un aumento del 3,27%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 130,2 e successiva a 137,1. Supporto a 123,4.