Crocs acquisisce per 2,5 miliardi di dollari Heydude, fondata da Alessandro Rosano

(Teleborsa) - Crocs, società statunitense produttrice degli omonimi zoccoli in plastica leggera, ha stipulato un accordo definitivo acquisire il marchio di calzature casual Heydude per 2,5 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022 e il prezzo di acquisto sarà per 2,05 miliardi di dollari in contanti e per 450 milioni di dollari in azioni Crocs emesse al fondatore e CEO del marchio Alessandro Rosano. "Abbiamo fondato Heydude in Italia nel 2008, per sviluppare calzature comode, versatili e accessibili - ha commentato Rosano - Siamo orgogliosi del marchio che abbiamo costruito e siamo onorati di entrare a far parte di Crocs, un'azienda perfettamente posizionati per portare Heydude al livello successivo".

"Heydude ha registrato un'incredibile crescita di entrate e profitti negli ultimi anni - ha dichiarato la CFO di Crocs Anne Mehlman - Si prevede che Heydude aumenterà immediatamente la nostra elevata crescita dei ricavi, i margini operativi e gli utili. Ci aspettiamo che l'attività combinata generi un significativo free cash flow, consentendoci di ridurre rapidamente l'indebitamento e investire per supportare la crescita futura".

Al completamento della transazione, Heydude opererà come una divisione autonoma. Alessandro Rosano continuerà a guidare lo sviluppo di prodotti innovativi come Strategic Advisor e Creative Director. Come parte della transazione, Rick Blackshaw è stato assunto per unirsi a Heydude come vicepresidente esecutivo e presidente del marchio. Blackshaw vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle calzature e, più recentemente, è stato CEO di CCM Hockey e in precedenza ha ricoperto incarichi come presidente di Sperry, presidente di Keds e vicepresidente della divisione Chuck Taylor di Converse.