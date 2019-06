© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lunedì 10 giugno 2019, un gruppo di attivisti contro il cambiamento climatico di "Smash Cruiseshit" ha bloccato una nave da crociera nel porto di Kiel (Germania), ritardandone la partenza per ore, per sensibilizzare le persone verso questo importante tema. A tal proposito la, spiegando che il settore delle crociere è all'avanguardia nel raggiungimento di questo obiettivo e che l'industria crocieristica rappresenta meno dell'1% dello shipping mondiale.Per esempio, il settore delle crociere è stato uno dei primi ad adottare la tecnologia di. Di conseguenza questa tecnologia si è sviluppata permettendo dioltre i limiti previsti dalle regolamentazioni internazionali e di. Attualmente. Su altre 12 navi in servizio l'installazione è corso d'opera, mentre su ulteriori 30 è in programma nei prossimi mesi. Inoltre, 27 navi di nuova costruzione, con una capacità di quasi 100.000 passeggeri, usciranno nei prossimi anni dai cantieri già dotate di EGCS.Oltre a questo, il settore delle crociere è stato anche uno dei primi ad adottare la propulsione a. Attualmente sono già operative due navi da crociera in grado di utilizzare il GNL durante le soste in porto, riducendo così le emissioni nelle città portuali. E non bisogna dimenticare che oltre il 70% della flotta da crociera mondiale - 152 navi - sono già navi "dual fuel", in grado di utilizzare carburanti alternativi come metanolo e biodiesel, nonché i tradizionali combustibili fossili. Alcune sono persino in grado di trasformare i loro rifiuti alimentari in carburante.Queste percentuali di utilizzo di EGCS e GNL non hanno paragoni in nessun altro settore dello shipping.