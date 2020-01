Crociere da record: nel 2018 fatturati 150 mld di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con un. È quanto emerge dallo, report annuale prodotto dalla, l'associazione internazionale dell'industria crocieristica.Secondo lo studio, oltre a un fatturato che in euro è pari a 135,7 miliardi, il settore haNon solo, visto che l'industria crocieristica ogni anno diventa sempre più green, come dimostra l', allo scopo di avere nuove imbarcazioni più ecologica delle precedenti e raggiungere l'obiettivo dirispetto ai livelli del 2008.", commenta, presidente e AD di Clia, sottolineando come "gli armatori sono all'avanguardia nella protezione e nella tutela delle destinazioni e la coabitazione di viaggiatori e residenti".La stessa crescita del settore impone maggiori investimenti. Il report evidenzia infatti unche, dai 17,8 milioni del 2009,, stabilendo un altro record.Anche per questo l'anno appena iniziato vedrà, sempre più ecologiche e più "verdi" delle precedenti, a disposizione dei crocieristi, portando il totale a 278.A stringere l'inquadratura poi, anche se il turismo crocieristico rappresenta meno del 2% del turismo globale,. Secondo la Clia infatti