Euro, Croazia adotta la moneta unica dal 2023: via libera della Commissione europea

L'Euro si allarga alla Croazia. La Commissione europea ha dato il suo parere positivo per l'ingresso di Zagabria nella zona euro a partire dal primo gennaio 2023. Diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica. La Croazia, si legge nella valutazione di Bruxelles, «soddisfa i quattro criteri di convergenza nominale e la sua legislazione è pienamente compatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali/Bce». La decisione finale dell'Ecofin è attesa per il 12 luglio, dopo le discussioni in seno all'Eurogruppo e al Consiglio europeo, e dopo i pareri del Parlamento europeo e della Bce.

I progressi della Croazia che hanno permesso la convergenza economica e aprono la strada all'accesso nell'area euro «rappresentano un altro passo verso l'integrazione economica e monetaria in Europa» e aumentano «la nostra forza economica collettiva e la nostra sovranità». Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, al meeting del Gruppo di lavoro per l'accesso all'euro della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. Panetta ha notato che nel nuovo Rapporto sulla convergenza della Bce, «i sete Paesi sotto osservazione hanno fatto progressi limitati verso i criteri di convergenza, con la notevole eccezione della Croazia». Hanno pesato le condizioni economiche difficili e, nonostante il recupero dalla crisi del Covid, «l'invasione russa dell'Ucraina ha peggiorato le prospettive economiche».

Von der Leyen: l'Euro sarà più forte

«L'adozione dell'euro da parte della Croazia renderà anche l'euro più forte». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, congratulandosi con Zagabria dopo il parere positivo sull'ingresso del Paese nella zona euro. «Oggi la Croazia ha fatto un passo significativo verso l'adozione dell'euro, la nostra moneta comune. Meno di un decennio dopo la sua adesione all'Ue, la Croazia è ora pronta per entrare nell'area euro il 1ø gennaio. Ciò rafforzerà l'economia croata, portando vantaggi ai cittadini, alle imprese e alla società in generale», ha osservato von der Leyen. «Vent'anni dopo l'introduzione delle prime banconote - ha sottolineato -, l'euro è diventato una delle valute più potenti al mondo, migliorando i mezzi di sussistenza di milioni di cittadini in tutta l'Unione. L'euro è un simbolo della forza e dell'unità europea».