Cristina Bombassei entra nel CdA di OTB, la holding di Renzo Rosso

(Teleborsa) - Sale a sei il numero di consiglieri di amministrazione di OTB (Only The Brave), la holding di Renzo Rosso che controlla marchi dell'abbigliamento come Diesel, Marni e Jil Sander. A fare il suo ingresso nel board è Cristina Bombassei, consigliere esecutivo e Chief Corporate Social Responsibility Officer del gruppo Brembo. Gli altri amministratori, oltre allo stesso Renzo Rosso, sono Arabella Ferrari e Carlo Purassanta, recentemente nominati come membri indipendenti, l'amministratore delegato Ubaldo Minelli e il consigliere Stefano Rosso.

"Per il board di OTB - ha commentato Renzo Rosso - ho voluto un team di persone dal profilo internazionale e con esperienze specifiche in aree diverse e chiave per il futuro, professionisti che contribuiranno a far diventare il nostro gruppo un modello e un punto di riferimento per tutto il settore. Cristina Bombassei è una delle figure più rispettate in Italia in ambito sostenibilità, e di certo supporterà le aziende di OTB nel fare le scelte migliori in questo ambito fondamentale".

In un'intervista di poche settimana fa, Renzo Rosso aveva confermato che la quotazione della società resta uno dei progetti a medio termine, anche se la famiglia continuerà a detenere la maggioranza dell'azienda.