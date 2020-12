© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La"ha rappresentato uned una presa di coscienza sull'importanza di questo filone di sviluppo per avere una società più capace di reggere gli stress sociali ed economici", secondo il presidente di Enel,, intervenuto ad Electrify Italy, evento promosso da Enel Foundation, Politecnico di Torino e MIT. In questo senso, Crisostomo ha ricordato che ilplan è legata a progetti che hannoe che Enel ha già un ruolo da protagonista nel campo: "Il nostro piano decennale mostra come metteremo in campo 190 miliardi nei prossimi 10 anni che vanno nella direzione del triangolo delle".L'obiettivo di Enel è, sul fronte delle, "raggiugere ilnel 2030 con investimenti che solo sulle rinnovabili sono la metà dei 190 miliardi del piano". Secondo Crisostomo, gli obiettivi delle aziende e delle istituzioni per la transizione energetica non sono però raggiungibili senza una minore burocrazia. "lo sviluppo delle rinnovabili per raggiungere i target che ci siamo dati. Target, anche quelli più ambiziosi, che sono raggiungibili dal punto di visto tecnologico ma per i quali è necessario rimuovere delleche si annidano nei processi autorizzativi", ha spiegato."Altro punto fondamentale perché la pipeline di sviluppo possa essere messa a terra" ha aggiunto "è lache ancora vive una connotazione quasi di nicchia rispetto a quello che dovrebbe essere". Quindi, ha chiarito, "insieme allo snellimento burocratico serve avere anche daiun'apertura all'agevolazione del quadro regolamentare per la finanza sostenibile".L'elettrificazione, per una vera transizione, dovrebbe entrare in sempre più ambiti. "Crediamo che un grande piano disia auspicabile per introdurre forte cambiamento culturale che a partire dal trasporto pubblico arrivi anche sul trasporto privato", ha detto il presidente di Enel, ricordando che per il 2030 si stima che il 30% flotta autobus in Europa sarà elettrica.