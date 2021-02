© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Esordio col botto peral Ministero dello Sviluppo Economico, subito alle prese con il. Questa mattina circa 140 lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno raggiunto la Capitale per protestare davanti al MiSE contro la"Giorgetti ci ha detto che la prossima settimana inizierà subito a studiare, a prendere contatti, e che quella di". E' quanto ha riferito il segretario nazionale Fiom,dopo il breve incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con i sindacati di categoria sulla vertenza Whirlpool. "Abbiamo posto alcune questioni. La prima è che abbiamo bisogno che ci sia lSu questo si è impegnato, con il ministero del Lavoro, a lavorarci e adi per poter affrontare le crisi industriali e"Il Ministro Giorgetti ha ricevuto le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm e una delegazione di lavoratori della Whirlpool di Napoli, in presidio sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Accolte le nostre richieste diInoltre ha accettato la nostra istanza di adoperarsi, in concerto con il Ministro del lavoro, per evitare che il 31 marzo parta la procedura di licenziamento per i 350 lavoratori di Napoli". Questa la nota diffusa daSegretario Generale Uilm, eResponsabile nazionale Uilm per il settore elettrodomestico."Sappiamo che questo Governo possiedeper risolvere questa vertenza - dichiarano - speriamo che dimostri anche una forte volontà di essere al fianco dei lavoratori"."Abbiamo apprezzato la disponibilità del ministro Giorgetti a riceverci immediatamente - concludono - ora