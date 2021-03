© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Lache sta attraversando ilimponei a sostegno di un settore fondamentale per l'economia del Paese. Secondo il centro studi Intesa San Paolo-SRM, soltanto nella Capitale lo scorso anno la domanda turistica ha fatto registrare una flessione pari al -74,1% mentre nella Regione Lazio il calo è stato del -71,8%. In tal senso è urgente intervenire a sostegno dei lavoratori garantendo laLo dice il leader UGL,"Contemporaneamente - aggiunge - occorre ascoltare ilche da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi stranieri approfittino della pandemia per acquistare a basso costo intere catene alberghiere nelleUn pericolo che si fa ancoracostituisce un ulteriore freno alla libera iniziativa privata".Per Caponee favorendo gli investimenti in innovazione digitale e sostenibilità e agevolando l'adeguamento delle strutture alle prescrizioni in materia sanitaria, al fine di garantire la salubrità degli ambienti. Come opportunamente sottolineato dal ministro del Turismo,, potenziare la strategia sui vaccini è ilper garantire lae rimettere al centro dell'agenda economica il rilancio del