Crisi, Salvini apre a Berlusconi e Meloni. Pd spaccato su alleanza con M5s

(Teleborsa) - Gli scenari di questa crisi di mezza estate sono ancora incerti e, nella concitazione delle ultime ore, si accavallano le ipotesi in campo. Da una parteconta selfie a palate come fossero voti ma, pur essendo sicuro dei suoi numeri e accarezzando l'idea di correre da solo,Dall'altra al grido grillino di "salviamo l'Italia dai nuovi barbari"che da nemico giurato viene eletto ora a possibile alleato in nome di un "eroico" tentativo di restare al Governo, tagliando sì le poltrone, ma quelle altrui."La scissione nel Pd ormai è un dato di fatto – ha affermato questa mattina–. Siamo riusciti a far titolare ai giornali 'crisi del Pd' invece di 'crisi di governo'. Il tutto grazie a una proposta surreale:E, ovviamente, il patto Renzi-Grillo incassa anche lo sdegno della Lega che in vista di questo inatteso scenario corre ai ripari."Un governo istituzionale per evitare le urne e fare la manovra? Una vera sciocchezza. Questa è sempre stata la scusa per le peggio porcherie: quando s'avvicina il momento delle elezioni c'è sempre qualcuno che scopre cose urgentissime da fare per mettere in sicurezza i conti", ha affermato in una intervista a La Stampaconfermando che. Come mantenere le promesse di Salvini su taglio dell'Irpef e blocco dell'Iva è presto detto:spiega Borghi non accennando alHa dettoIn questo centrodestra che unito va verso il voto "ci saranno Forza Italia, Fratelli d'Italia e nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori", spiega Salvini. Il campo dei moderati per il leader della Lega è aperto: "Io non escludo nessuno. Questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile", ha aggiunto.Ad oggi, tuttavia, è difficile direQualche risposta potrebbe emergere già nelle prossime ore dallaI presidenti dei gruppi parlamentari dovranno, infatti, decidere quando convocare a Roma deputati e senatori e su cosa votare. Tra i temi sul tavolo laIntanto, dopo l'impennata di venerdì scorso provocata dalla crisi di Governo,