Crisi nucleare in Francia fa impazzire i prezzi dell'energia

(Teleborsa) -Due giorni fa, la società d'oltralpe Edf , attraverso la controllata Frematome, ha reso noto di averUn annuncio arrivato a sorpresa che, oltre ad aver provocato un tonfo del titolo della Compagnia di oltre il 7% (e che ancora oggi perde l'1,04%), ha visto andare su di giri il prezzo dell'elettricità.che dai vicini francesi importa una considerevole quota del suo consumo interno. Il nostro Paese infatti produce solamente l 10% del gas che utilizza e che genera il 54% dell'energia elettrica totale.Stando a quanto dichiarato da Solar Power Network, multinazionale attiva nel settore del fotovoltaico industriale, vi sarebbero poi altriLa Corte di Giustizia Ue ha infattiGazprom. Su un altro fronte ancora poi, ilrispetto al previsto, facendo salire del 14,5% l'indice TTF, ossia il prezzo sui mercati spot a breve termine assunto come riferimento del mercato europeo., a causa di queste problematiche e della palese dipendenza italiana da parte dei produttori esteri,che è il più rapido da implementare e che sfrutta la fonte di energia più grande a nostra disposizione, il sole. Certamente il nucleare è una tecnologia importante per l'umanità, lo stesso sole ci invia la sua energia grazie a continue reazioni termonucleari sulla sua superficie, ma che dimostra tutti i suoi limiti nell'essere gestita su questo pianeta per produrre elettricità?", puntualizza infine l'ingegner Peter Goodman, presidente e ceo di Solar Power Network, commentando l'attuale incidente francese.