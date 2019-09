Da Continental a Mercatone, la crisi continua a mordere: a rischio circa 1.000 posti lavoro

A Roma il premier Giuseppe Conte riceve a Palazzo Chigi i lavoratori di Mercatone Uno, la catena di grande distribuzione non alimentare sotto procedura di fallimento controllato ora in cerca di un cavaliere bianco che la rilevi. Da Berlino uno dei leader mondiali della componentistica per auto, Continental, annuncia un piano di riduzione dei costi di produzione con tagli da 500 milioni l'anno a partire dal 2023 che avranno come esito una riduzione dei posti di lavoro nei prossimi dieci anni. Il taglio del personale è stato quantificato in 15.000 lavoratori al 2029, circa 7.000 in Germania ma sono a rischio anche 500 posti nello stabilimento italiano di Pisa. Continental e Mercatone Uno sono due delle tante crisi aziendali che riflettono le trasformazioni del mercato in due settori che necessitano di una riorganizzazione della produzione; l'automotive e la grande distribuzione.

LEGGI ANCHE --> Mercatone Uno, Commissari: al lavoro per tutelare lavoratori e valorizzare asset

Mercatone Uno è stato colpito dalla concorrenza degli acquisti on line mentre il mercato dell'automotive è coinvolto dal rinnovo tecnologico e contemporaneamente colpito dal calo della produzione delle auto generale. «Nel mutamento radicale della tecnologia nelle nostre industrie vediamo un'occasione di crescita e abbiamo un'atteggiamento attivo di fronte alla crisi dell'auto che si sta delineando» ha detto il Ceo di Continental Elmar Degenhart annunciando il piano industriale. Quanto a Conte, il premier ha rassicurato i lavoratori: «La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo restare indifferenti. Vi garantisco da parte mia e del governo il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro. Con il ministro Patuanelli c'è massima attenzione». Qui ci sono in ballo circa 450 posti di lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA