Crisi, la lunga notte del Governo gialloverde: cresce attesa per intervento di Conte

(Teleborsa) - Nellacrisi di agosto della, tante. NessunaTranne una. Ci sarà ilnell'Aula di Palazzo Madama nel pomeriggio di domani, martedìquando il Premier Conte allesi presenterà in Senato per rendere le sue, al termine delle quali si capirà con maggiorda che parteLa frattura trasembra ormaie a quanto pare apparentementeprimo dei quali la rottura definitiva dell'asse dianche se il Presidente Mattarella, prima di giungere allo scioglimento delle Camere, dovrà verificare tutti i possibili tentativi di formare anche maggioranze diverse per il Governo del Paese. E alcuni indizi portano, infatti, anche all'ipotesi di un nuovo esecutivo targato(la maggioranza ci sarebbe anche nei numeri), oppure - con undell'ultimo minuto da non scartare a priori -quella di unache allo stato attuale resta comunqueQualora il Capo del Governo Giuseppe Conte decidesse di, entrerebbe così in gioco lache sino ad ora è rimasta ina guardare dalla finestra l'evoluzione degli eventi: il Presidente della Repubblica, pronto a verificare, con, se esiste appunto un'altrao, solo in caso contrarioChe potrebbe arrivare - con decreto del Presidente della Repubblica - intorno alMa non è detto.Sul calendario dei politici è già segnata, rigorosamente in rosso, la data del