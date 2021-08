Crisi impresa, arriva la nuova procedura per favorire il risanamento

Venerdì 6 Agosto 2021, 09:15

(Teleborsa) - Arriva un nuovo strumento per risolvere velocemente e positivamente le crisi di impresa, che si moltiplicheranno a causa della profonda crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, una volta che verranno meno gli strumenti di sostegno predisposti da governo durante la pandemia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Premier Mario Draghi e del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha quindi approvato un decreto che introduce misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.

Arriva la "composizione negoziata" della crisi

Il decreto, in particolare, introduce l'istituto della "composizione negoziata della crisi", uno strumento di ausilio per le imprese in difficoltà, ma che presentano ancora opportunità di restare in piedi, che potranno accedervi in via volontaria e con garanzia di riservatezza.

Uno strumento che punta alla ristrutturazione ed al risanamento delle aziende, non ad una procedura fallimentare, anche con la concessione di incentivi fiscali. L'entrata in vigore è prevista per il 15 novembre 2021.

Uno strumento fra i tanti

Il nuovo istituto per la risoluzione delle crisi aziendali, si unisce alla proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rinviata al 16 maggio 2022, e delle procedure di allerta, prorogate sino al 1° gennaio 2024.

Ecco come funziona

La procedura della "composizione negoziata" potrà essere avviata facendo domanda alla Camera di Commercio di appartenenza. Da quel momento, l'azienda che ha richiesto l'aiuto sarà affiancata da un "esperto indipendente", che avrà il compito di agevolare e mediare le trattative fra impresa, creditori e altri stakeholders, ad esempio i lavoratori.

La nuova procedura potrà essere attivata quando risulta "ragionevolmente perseguibile" il suo risanamento, poiché l'obiettivo è superare la crisi, anche attraverso il trasferimento dell'azienda o di alcuni rami della stessa.

(Foto: kalhh da Pixabay)