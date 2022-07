Crisi di governo, spread sale sopra i 202 punti dopo le parole di Romeo che chiede una «nuova maggioranza»

Spread risale sopra i 202 punti dopo che era sceso in seguito al discorso del premier Mario Draghi. È comunque in calo rispetto ai 204 della chiusura di ieri, ma in ripresa rispetto ai minimi di 193,8 punti toccati dopo che il presidente del Consiglio ha aperto alla possibilità di «ricostruire» un patto di governo con le forze politiche.

Lega, Romeo: «Nuova maggioranza, serve nuovo governo senza M5S o si va al voto». Draghi esce dall'Aula

Il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi risente dell'incertezza che circonda il governo, con il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ha chiesto una «nuova maggioranza» senza M5S e «se serve, un nuovo governo». Peggiora anche Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,9%.

In mattinata era calato sotto quota 194 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, dopo l'intervento in Senato del presidente del Consiglio Draghi. Durante il discorso il premier aveva proposto ai partiti di rinnovare il patto per lo sviluppo dell'Italia in vista della legge di bilancio. Lo spread si porta a 193,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 14,1 punti base al 3,173%. Nel resto d'Europa il calo dei rendimenti è di circa 6 punti base in media.