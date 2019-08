Crisi Governo, negoziati nel vivo: fino a martedì 27 agosto inevitabile valzer di poltrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tutte le opzioni restano aperte fino al nuovo giro di consultazioni del Quirinale. Laentra così nel vivo convolti ad appurare se ci sarà una maggioranza in grado di sostenere un nuovo Governo. Un esecutivo che - secondo quanto chiarito dal Capo dello Stato- dovrà Governare il Paese sulla base di unin grado di ottenere la maggioranza in Parlamento.E proprioche potrebbero comporre il nuovo Governo si sono aperti i negoziati, con al centro il. Anche se non sono escluse, Né tantomeno, pare, si possa parlare dinei confronti della Lega. Il leader del Carrocciosi dice appunto, mentre la controparte preferisce non commentare sull'ipotesi di riapertura di un tavolo con la Lega.D'altronde,per l'avvio dei negoziati con il M5S è che. In questa veste quindi si potrebbe leggere ile le successive dichiarazioni del capogruppo M5S alla Camera,: "Non abbiamo tavoli con altre forze politiche. Questo è il tavolo principale".In questo scenario si è tenuta ieri sera, venerdì 23 agosto, la, a Roma, fra il leader pentastellatoe il segretario del Pd, accompagnati dalle rispettive delegazioni. Une che sarà seguito da. Un incontro che però non avrebbe risolto la principale impasse:con decisione alla, con undi poltrone per il nuovo esecutivo giallo-rosso. Una scelta su cui ilha espresso forte, perché del parere checon il precedente esecutivo giallo-verde. Su tutti gli altri punti del programma, compreso il taglio dei parlamentari, le due forze politiche parrebbero disponibili a ragionare.Ilperò è ile su questo si fanno: assieme a quella del, osteggiata dal Pd, anche la malcelata offerta del Carroccio, che vedrebbe proprioIpotesi e contro ipotesi che si rincorrono alla velocità della luce, favorite anche dai nuovi social media, con: le consultazioni che il Presidente Mattarella ha convocato per. Un termine perentorio. Altrimenti le elezioni potrebbero essere ipotesi concreta.