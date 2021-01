© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopoancheha espresso le sue perplessità sulla situazione politica italiana. Per l'agenzia di rating, infatti, l'uso efficiente delle risorse europee previste dalè "indissolubilmente legato a un'efficace strategia di crescita post-pandemia" che al momento sembra essere ostacolata dalla crisi del governo.La mancata attuazione di una tale strategia ridurrebbe secondo l'agenzia di rating americana la probabilità che ilsi stabilizzi e diminuisca. La prospettiva quindi, qualora l'Italia non riuscisse a utilizzare le risorse NGEU per aumentare le prospettive di crescita del PIL a medio termine, è quella di unaal ribasso sul– come ipotizzato anche da Moody's la scorsa settimana – "in linea con i trigger di rating che abbiamo identificato quando abbiamo affermato l'Italia a BBB-/Stabile a dicembre", spiega Fitch in una nota.Per la stressa agenzia di rating è "improbabile" la soluzione alla crisi conperché "i sondaggi suggeriscono che darebbe la vittoria ai partiti di opposizione di centro-destra e tenere un'elezione potrebbe essere difficile mentre si affronta la crisi sanitaria del Covid-19".Anche l'avvento di unpiù debole o la persistentepotrebbero ostacolare gli sforzi per migliorare le prospettive di crescita dopo la pandemia, vista la possibilità che tali opzione portino ad un incremento del rischio dinell'erogazione dei fondi NGEU.