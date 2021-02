© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E', dopo la pausa per il pranzo, alla Lupa di Montecitorio il lavoro del maxi-tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Camera, nell'ambito delleAlla(che deciderà, di fatto, le sorti del Premier dimissionario) partecipano unai capigruppo diDavide Crippa ed Ettore Licheri, quelli delGraziano Delrio e Andrea Marcucci, peri capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, perFederico Fornaro e Loredana De Petris, peri senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentareAlbert Laniece e Gianclaudio Bressa, perBruno Tabacci ed Antonio Tasso.Per il momento nessuno scopre del tutto le carte.ribadisce che, per ora, non intende fare nomi -- e non èloA margine di una iniziativa della Regione Lazio, a chi gli chiedeva se sul fronte del Governoil Segretario Pdrisponde così: "Sonoperché poi diventano una"Alla fine di questa settimanaDovrà essere all'altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia si salva, solo così", scrive intantonella sua e-news. "Se non ci fosse stata Italia Viva - scrive il leader di Iv - questa discussione non l'avrebbe fatta nessuno. Ora molti si sono accorti che la nostra era unagiusta nel merito, ma continuano a contestarci il metodo. Finendo per attaccare me (che novità!), ieri per l'egocentrismo, ora per le mie conferenze all'estero, domani chissà su che cosa. Ma mai sui contenuti".Al di là delledi facciata, molte delle quali, sono tanti i nodi da sciogliere: in particolare,Entro domani, infatti, Fico riferirà quel che è emerso in questi giorni al Presidente della RepubblicaSe daarrivasse l'ok al programma togliendo, al contempo, il veto sul nome di Conte, si aprirebbe la strada alIn caso contrario,di nuovo nelle mani del Capo dello Stato che dovrebbe mettere in atto il famosoSul piatto, resta anche l'ipotesi di un Governol'appoggio di Berlusconi. Si tratterebbe di unsostenuto dai partiti che al Parlamento europeo hanno votato a favore della neo presidente della commissione Ursula von der Leyen:partito di cui fa parte Forza Italia. Alleanza che al Senato potrebbe contare su