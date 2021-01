© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese". Èl'unica dichiarazione che emerge dalla prima giornata di consultazioni al Quirinale.Ad aprire la giornata, come da consuetudine, è stata la seconda carica dello Stato, laarrivata in anticipo e rimasta mezz'ora a colloquio con ilSui contenuti Casellati mantiene il riserbo negando ai giornalisti qualsiasi dichiarazione. Al termine dell'incontro Mattarella, ha sentito al telefono per un confronto il. A seguire è stata la volta di Fico, mezz'ora anche per lui che, all'uscita, si è limitato a un commento di circostanza alludendo al "bene del Paese".Al centro dei colloqui di oggi tra i presidenti delle Camere e Mattarella vi è stato il dettaglio deiGli incontri riprenderanno domani mattina con le delegazioni alle quali il presidente della Repubblica chiederà di esprimere le proprie intenzioni, quale premier propongono, con quale programma e con quale maggioranza assoluta. Al momentosostengono l'ipotesiStessa proposta dovrebbe giungere dal neonato. Ma perché il premier dimissionario venga riconfermato è necessario anche il sostegno anche dii cui rappresentati sono attesi al Colle alle 17.30. Mattarella riceverà domani anche il gruppoIl 29 gennaio, invece, sarà la volta del. Chiude il