(Teleborsa) - Far bene e presto per, in un momento delicato per il Paese. È l'appello cheo lancia alle forze politiche in merito alla crisi di governo "affinché si rafforzi la consapevolezza della comune responsabilità delle scelte necessarie per mettere in sicurezza le prospettive della nostra economia,previsti a legislazione vigente".- insiste Confcommercio -".Per l'associazione dei commercianti, lo "scenario di una crisi di governo, che si apre in una fase di crescita zero e con la prospettiva di una legge di bilancio straordinariamente impegnativa non può non destare allarme. Occorre, dunque, far bene e fare presto"."In questo momento confidiamo - conclude Confcommercio - nella, ai fini della salvaguardia degli interessi fondamentali del Paese".