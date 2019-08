© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' tuttafinalizzato alla formazione di un governo giallo-rosso. Ed è, con ifermi nel riproporre il nome di, a costo di far saltare tutte le trattative, ed ilche pone il veto e si diceperché serve "discontinuità"."Noi pensiamo e continuo a pensare che in un governo di svolta la discontinuità debba essere garantita anche da un cambio di persone. L'Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto", ha affermato il segretario del Pd, Luigi Zingaretti, in conferenza stampa, al termine di un pomeriggio intenso., aveva detto il leader dei dem Zingaretti questo pomeriggio., con i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato intenti ada portare al confronto coi pentastellati, a partire dal taglio dei parlamentari e con una convergenza sugli atri nove punti posti dal vicepremierFrattanto, arriva dall'l'auspicio che il segretario possa dare, visto chesarebbe un altro Governocon Salvini di nuovo al Viminale.