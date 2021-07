Crisi Gianetti, Todde: a lavoro su soluzioni per tutela occupazione

Venerdì 23 Luglio 2021, 16:45

(Teleborsa) - Tavolo ieri al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Gianetti. All'incontro, presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, hanno partecipato la Regione Lombardia, l'azienda, il fondo Quantum e le organizzazioni sindacali.

"Prendiamo atto della scelta dell'azienda e come ribadito al tavolo chiediamo che si utilizzino tutti gli strumenti a disposizione in supporto ai lavoratori", ha detto la Viceministra. "Inoltre, ho chiesto all'azienda di continuare ad avere un confronto serio e costante con le parti evitando di prendere decisioni unilaterali senza aver prima discusso nelle sedi opportune. Gli azionisti hanno aperto alla possibilità di discutere con le Istituzioni in merito a proposte alternative e noi ci metteremo immediatamente in moto per trovare una soluzione che tuteli l'occupazione salvaguardando i lavoratori. Se ci fossero le condizioni adatte, il Fondo di Salvaguardia - che ho ideato - potrebbe essere preso in considerazione per la costruzione di un percorso valido e affidabile. Riconvocheremo il tavolo al Mise in tempi brevi", ha spiegato la Viceministra a margine del tavolo.

La Regione Lombardia ha condiviso il percorso proposto dal Mise: è indispensabile tutelare i lavoratori e salvaguardare il tessuto industriale lombardo.