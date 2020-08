© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stringono i tempi per il futuro della, storico salumificio nato a Reggio Emilia negli anni Cinquanta e divenuto leader nella produzione di prosciutti. L'azienda in stato die da tempo contesa fra i suoi creditori - Intesa Sanpaolo ed Unicredit - ed il socio di riferimento, la famiglia Ferrarini.in campo: da un lato, ben conosciuto come leader della bresaola, dall'altrapartner industriali formata da Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici Italiani, l'associazione di categoria O.P.A.S. e HP che si occupa di innovazione nell'agrifood.Data chiave il, quando la famiglia intende presentare unache dia maggiori garanzie ai creditori, fra cui figurano Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca e AMCO, per una esposizione di circa 200 milioni.Frattanto,auspica unaper l'impresa ed il territorio, che sia da un lato "capace di dare una solidain una fase così delicata per la realtà agroindustriale", dall'altro in grado di assicurare la "per garantire economia e stabilità al territorio"."In un momento difficile acuito dall'emergenza Covid, è indispensabile valutare con attenzione tutte le componenti: quelle che riguardano l'impresa e il suo know-how di produzione e trasformazione, e quelle commerciali, necessarie a dare prospettive di mercato solide e durature a una realtà rappresentativa e riconosciuta del Made in Italy agroalimentare", sottolinea il Presidente Massimiliano Giansanti.