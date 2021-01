© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo lerassegnate ieri dal Premier, al via nel pomeriggio di oggi le consultazioni al Quirinale,per gettare le basi delCon il Presidente della Repubblica Mattarella impegnato al mattino nella commemorazione del giorno della Memoria, si parte allequando vedrà la Presidente del Senatoe alle 18 il presidente della CameraPer oggi non sono previsti altri incontri.Si riprendegiovedì 28 gennaio. Alle 10 toccherà al gruppo dellesalire al Colle, mentre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 16.45 sarà la volta del gruppoAlle 16.45 Mattarella incontrerà la delegazionee alle 17.30 al Quirinale andràToccherà alalle 18.30 chiudere la giornata di consultazioni.Venerdì pomeriggio, il Capo dello Stato incontrerà alle 16 ilInfine, allesarà la volta delAl momento, lae sono tanti gli sIlè la soluzione auspicata dal premier dimissionario, ma anche quella più difficile da mettere in piedi in poco tempo. La pattuglia dial momento, non gli garantisce la necessaria solidità numerica, in particolare al Senato.A questo punto, il Premier potrebbe provare (e riuscire) acostruendo una coalizione di cui facciano parte tutti i quattro partiti dellaLo scorso sabato, Silvio Berlusconi ha tirato fuori ilformula lanciata da Prodi nel 2019 : si tratterebbe di un esecutivo composto daNon si può scartare nemmenoe, i nomi in pole mentre sembra tramontare la pista Draghi. Più difficile invece pensare di sostituircon Pd e M5S che difficilmente troverebbero la quadra.Infine, ultima ratio, ilPer alcune forze politiche,i, sarebbe proprio questa la