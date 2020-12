© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La pandemia da Covid-19 impone di ripensare il nostro stesso modo di viaggiare. Sarà fondamentale la security sanitaria, di cui i corridoi che garantiscono voli Covid Free sono già un esempio". È quanto ha affermato il, nel suo intervento al"Per sostenere il sistema del trasporto aereo, l'Autorità – ha annunciato Zaccheo – sta pensando, così come per gli altri settori dei trasporti, ache tengano conto del minor fatturato prodotto durante la crisi determinata dalla pandemia. L'esperienza drammatica del coronavirus – ha aggiunto – dovrà essere colta come opportunità per investire maggiormente in innovazione, nuove tecnologie, digitalizzazione e sostenibilità ambientale".Manifestata, infine, dal presidente dell'Art la convinzione che, "conclusa l'emergenza sanitaria, ile tornerà a crescere più rapidamente di quanto indichino le stime attuali".