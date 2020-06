Crisi Covid, crollo record del turismo estivo in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, nei tre mesi decisivi per stagione, registrerà un crollo record, con 12,8 milioni di viaggiatori e 56 milioni di pernottamenti in meno rispetto all'estate 2019.Sono i dati che emergono da uno studio condotto da, intervistando un campione di 2.118 imprenditori della ricettività.Si tratta di un calo senza precedenti,, che costerà moltissimo al comparto, andando a cancellare i 3,2 miliardi di euro di fatturato, di cui il 52% delle attività extralberghiere e il 48% del comparto alberghiero., voce fondamentale per il turismo italiano: secondo lo studio, dei 56 milioni di presenze in meno, 43 milioni sono di turisti esteri, con un crollo del -43,4% rispetto all'estate 2019. Più contenuto il calo della presenza interna con -11,6% dei viaggiatori italiani.con un calo del -28,7%, mentre l'extralberghiero registrerà -23,7%. Segno meno in tutta Italia, con cali peggiori al Nord (Nord Ovest -32,9% e Nord Est -28,7%) e Centro (-25,8%), meno al Sud e Isole (-19,3%)."Il calo era atteso, ma se continua così sarà il crollo peggiore della storia del nostro turismo", ha commentato, Presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti. "Gli operatori non perdono la speranza, e chi può ha riaperto. I sostegni forniti al settore fino ad ora, però, sono stati inadeguati, sia per le imprese sia per i lavoratori".