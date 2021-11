Criptovalute, scivolone Bitcoin: sotto 60.000 dollari

Martedì 16 Novembre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Brutta caduta per il Bitcoin che scivola sotto i 60.000 dollari per la prima volta da inizio novembre.



La criptovaluta che la scorsa settimana ha raggiunto nuovi massimi record di 69.000 dollari è scesa fino a 58.600 dollari.



Sulla scia del Bictoin cede terreno anche Ether, seconda criptovaluta al mondo, appena sopra quota 4.200 dollari in calo del 6% circa.