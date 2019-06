© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È questa la proposta lanciata dalnel corso del suo"La diffusione delle criptovalute è un'altra esperienza dalla quale trarre insegnamento per proteggere il risparmio.come accaduto per la moneta di base. Alcuni Stati si stanno muovendo in questa direzione, maSe così accadesse il sistema monetario attuale verrebbe sconvolto, il sistema finanziario coinvolto e diverrebbe problematico il controllo della quantità di moneta e, ancora più la sua riconduzione nell'alveo pubblico" ha avvertito Savona.Per il Presidente della ConsobSavona ha sottolineato, tuttavia, come "i contributi oggettivi in termini di rischio-rendimento che l'intelligenza artificiale può offrire alle gestioni del risparmio rispetto a quelle basate su valutazioni parametriche e soggettive, tardano a incorporarsi nelle gestioni di portafoglio".Parlando di fintech Savona ha annunciato che "la Consob ha in corso di definizione un accordo per dare vita, assieme alle istituzioni che volessero aderire, a un centro di ricerca e formazione, possibilmente universitario, che propone di chiamare con l'acronimo. Di per sé un programma".