Criptovalute, Paypal apre. E il Bitcoin vola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -apre allee il, schizzando ai massimi dal luglio 2019 aIn scia ad una lunga tradizione di, l'azienda americana che ha giàilnel recente passato si ritaglia, ancora una volta, un ruolo daannunciando di essere pronta ad accettare pagamenti inPer il momento,sarà riservata solo aldegliattraverso una partnership con(fornitore regolamentato di prodotti e servizi di criptovalute). In un secondo momento, sarà esteso ad altri Paesi,Tempistica a parte, la decisione di PayPal apre, di fatto, la strada delle criptovalute ai suoidi merchant a livello globale. Daldunque, accanto alle 24 valute oggi accettate ci saranno anchsaranno regolati tramite valute a corso legalecome dollaro, euro e yen con PayPal che convertirà automaticamente i fondi. Questo significa, in pratica, che i negozi incasserannoe saràad assumersi iLaera stata anticipata nei mesi scorsi dal giornalistaveterano di Wall Street e conduttore della trasmissione televisiva sulla finanza Keiser Report, che aveva detto: "PayPal, vedendo che la rivale(l'azienda guidata da Jack Dorsey che già da tempo appoggia il Bitcoin, ndr) sta facendo una fortuna, è costretta a supportare laoppure a subiredal punto di. Va anche ricordato chetra l'altro, faceva parte dei membri fondatori dellache avrebbe dovuto dare vita alla criptovaluta progettata da Facebook,a causa delleda parte delle autorità di regolamentazione.Lasulle criptovalute arriva in scia al rilascio, da parte del Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York, di una "ovvero il permesso per scambiare e tenere nel portafoglio elettronico valute digitali. "Lo spostamento verso forme digitali di valute è inevitabile", dicePresidente e Amministratore delegato di PayPal, sottolineando che la società è pronta aper offrire il suo appoggio e contribuire in modo significativo a creare il ruolo che le valute digitali avranno ne- L'annuncio, intanto, mostra già i primi effetti, con ilche vola. L'appoggio della società di servizi finanziari è infatti una nuova iniezione di fiducia per le, tornate incon la pandemia che ha limitato l'uso dei contanti a