Criptovalute, l'Unione Europea propone nuove direttive per regolarne la trasparenza

Nuovo piano di Bruxelles per la gestione delle criptovalute. La Commissione Ue ha deciso di lanciare nuove regole per favorire la trasparenza fiscale per tutti i fornitori di criptovalute: «indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, saranno obbligati a segnalare tutte le transazioni dei clienti residenti nell' Ue», fa sapere la Commissione.

Criptovalute: l'UE vuole maggior trasparenza

«Le autorità fiscali attualmente non dispongono delle informazioni necessarie per monitorare i proventi ottenuti utilizzando cripto-asset, che possono essere facilmente scambiati oltre confine. Ciò limita fortemente la loro capacità di garantire che le tasse siano effettivamente pagate portando i cittadini europei a perdere importanti entrate fiscali», evidenzia Bruxelles.

Le nuove direttive mirano inoltre a stabilire un livello minimo di sanzioni per situazioni che non siano conformi alle nuove regole. La Commissione Europea ha già inviato i testi legislativi al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione. Le previsioni dicono che dal 1° gennaio 2026 dovrebbero dunque entrare in vigore i nuovi obblighi di segnalazione in materia di criptovalute, moneta elettronica e valute digitali.

