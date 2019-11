CRIF, tornano a correre le domande di mutuo e surroghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dal Barometro CRIF, secondi cui le richieste di nuovi mutui e surroghe segnano unrispetto allo stesso mese del 2018."Indubbiamente l'irrobustimento della crescita - sottolinea CRIF - rappresenta uncon una dinamica complessiva influenzata dal recupero dei nuovi mutui ma, soprattutto, dalla ripresa delle surroghe stimolate dache negli ultimi mesi hanno toccato i".Assieme alle domande, che nel mese di ottobre si è attestato arispetto al corrispondente mese del 2018. In termini assoluti si tratta delfatto registrare neglidopo il picco del giugno 2012, quando la media dei mutui richiesti era risultata pari a 133.074 Euro.Relativamente alla distribuzione delle richieste per, a ottobre le preferenze degli italiani si sono concentrate prevalentemente nella, con unadel totale. Relativamente alladei mutui, invece, il mese di ottobre ha visto le preferenze orientarsi verso piani di rimborso nella, che arrivano a spiegare ildelle richieste."La dinamica è favorita da tassi estremamente appetibili ed è sostenuta dalle aziende di credito, che hanno ripreso a individuare target specifici per proporre offerte sempre più mirate sulle esigenze del singolo mutuatario"", commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.