CRIF: primo semestre crescono richieste prestiti, in calo quelle di mutui e surroghe

(Teleborsa) - Nel: crescono quelle di prestiti (+8,1%) mentre(-9,4%). La prima metà dell'anno in corso ha messo, infatti, in evidenza un andamento contrastate delle interrogazioni registrate sulrelativamente alle richieste di credito da parte degli italiani.Per quanto riguarda i prestiti (nell'aggregato di prestiti personali e prestiti finalizzati) si conferma una dinamica estremamente vivace, che si concretizza in una crescita del +8,1% rispetto al corrispondente periodo del 2018. In termini assoluti, si tratta delRelativamente al comparto dei, invece, si rileva un. Dopo alcuni anni caratterizzati da una crescita sostenuta, il rallentamento delle richieste di nuovi mutui di acquisto si accompagna al costante ridimensionamento di surroghe e sostituzioni dovuto alla contrazione del bacino di mutuatari per i quali la rottamazione dei vecchi contratti potrebbe risultare ancora conveniente."Il primo semestre dell'anno si è chiuso con una fotografia a luci e ombre, con il comparto dei prestiti che ha evidenziato un dato estremamente positivo sia per numero di richieste presentate dalle famiglie sia per importo medio, mentre la componente dei mutui ha fatto segnare una battuta d'arresto dovuta al ridimensionamento delle surroghe cui si accompagna una leggera flessione dei finanziamenti per l'acquisto della casa - commenta- al contempo va sottolineato come il. Questo aspetto, unitamente all'atteso miglioramento delle condizioni finanziarie delle famiglie, lascia ipotizzare che le condizioni di offerta rimarranno distese anche nei prossimi mesi favorendo un aumentare del ricorso al credito".Per quanto riguarda l'andamento delle richieste dihanno contribuito entrambe le componenti, con le richieste di prestiti finalizzati che hanno visto l', pari a +9,8%, a fronte del +6,3% dei prestiti personali.Andamento positivo anche per quanto riguarda l'importo medio richiesto che, nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati, nel semestre si è attestato a 9.890 Euro (+1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018) facendo segnare il valore più elevato degli ultimi 10 anni.Nello specifico, l'importo medio dei, in crescita dell'+8,1% rispetto al corrispondente periodo 2018, a differenza dei prestiti personali che hanno visto una flessione del -1,7%, che ha portato il valore medio ad attestarsi a 12.988 euro.Analizzando le interrogazioni relative alle richieste di nuovi mutui e surroghe, invece, si registra una, che si concretizza con una flessione del -11,6% nel mese di giugno. Questo porta il comparto a un calo complessivo quasi in doppia cifra nel primo semestre dell'anno.Va però sottolineato come, nel periodo di osservazione, si confermi un andamento positivo per l'importo medio richiesto, che si è(+2,6% rispetto al corrispondente semestre del 2018). Anche in questo caso, la crescita del valore medio delle richieste, che per natura si caratterizzano per un importo più contenuto.