Crif, Banche: prestiti in crescita a maggio

(Teleborsa) - A maggio il numero di interrogazioni relative alleda parte delle famiglie italiane, nell'aggregato di, segna unarispetto allo stesso mese del 2018, confermando la dinamica positiva di inizio 'anno. Ad analizzare il dato è il sistema di informazioni creditizie di Crif.Questo incremento caratterizzaconsiderate, anche se sono stati iad aver fatto segnare l'aumento più consistente, pari aa fronte dello 0,9% dei prestiti personali.Di trend contrarioche, nel complesso delle richieste, nel mese di maggio ha registratoe si è assestato ad un valore medio di 9.606 euro. Entrando maggiormente nel dettaglio, per iin contrazione del 3,4%, mentreportandosi dietro un meno del 3,3%.Sempre a maggio, è proseguito il, che fanno registrare unarispetto allo stesso mese del 2018, con un segno costantemente negativo che ha caratterizzato le ultime sei rilevazioni. Al contempo si analizza anche lache aumenta delrispetto il corrispettivo mese dello scorso anno,. Anche in questo caso il trend può essere ricollegato alla diminuzione dell'incidenza delle surroghe, che per natura si caratterizzano per importi più contenuti.