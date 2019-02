Creval, Lovaglio nuovo AD. Selvetti lascia su richiesta banca di discontinuità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mauro Selvetti, ha dato la propria disponibilità,, a rimettere le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale ricoperte, nell'ambito di un accordo per la risoluzione consensuale economicamente incentivata del complessivo rapporto di collaborazione con la Banca., con il parere favorevole del Comitato Nomine,, affidandogli la definizione del nuovo Piano Industriale triennale, che punterà ad un'accelerazione dell'attività tradizionale di banca commerciale del territorio, forte della sua rilevante esperienza manageriale e dei risultati raggiunti in grandi realtà finanziarie anche internazionali.Alessandro Trotter, Vice Presidente Vicario, in continuità con l'attuale governanceIl CdA ha contestualmente nominato per cooptazione