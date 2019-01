Creval, Kalma eletto consigliere in sostituzione dimissionario Massimilla

(Teleborsa) - CreVal ha annuciato le dimissioni di Massimo Massimilla dalla carica di Consigliere di Amministrazione con effetto immediato, per nuovi impegni professionali nel settore dell'asset management.



Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha quindi nominato per cooptazione Jacob F. Kalma a consigliere di amministrazione della Banca. Il Dott. Kalma, infatti, risulta essere il primo candidato in ordine progressivo tra i nominativi non eletti della lista presentata dal socio DGFD in data 17 settembre 2018 e votata dalla maggioranza degli azionisti nell'assemblea tenutasi il 12 ottobre 2018.

Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA