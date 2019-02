Creval in denaro: investitori plaudono cambio al vertice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata a Piazza Affari per Credito Valtellinese, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,28%. A galvanizzare le azioni dell'istituto di credito l'annuncio sul ricambio al vertice: il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare, con il parere favorevole del Comitato Nomine,Amministratore Delegato e Direttore Generale, affidandogli la definizione del nuovo Piano Industriale triennale, che punterà ad un'accelerazione dell'attività tradizionale di banca commerciale del territorio, forte della sua rilevante esperienza manageriale e dei risultati raggiunti in grandi realtà finanziarie anche internazionali., Vice Presidente Vicario, in continuità con l'attuale governance assume la carica di Presidente della Banca.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gruppo bancario italiano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario di Credito Valtellinese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,066 Euro. Prima resistenza a 0,0722. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,0627.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)