20 Maggio 2021

(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha superato la soglia del 95% del capitale sociale del CreVal. Pertanto, al termine della procedura di sell out si applicherà la procedura di squeeze out, attraverso la quale Credit Agricole Italia arriverà a possedere il 100% del capitale sociale del CreVal, per un corrispettivo complessivo di 861 milioni di euro.

Lo rende noto Credit Agricole Italia spiegando che "i risultati finali della procedura di sell out e i dettagli della procedura di squeeze out saranno indicati nei comunicati stampa che saranno pubblicati a tal riguardo dopo la fine del periodo di sell out".

Questo pieno successo faciliterà ulteriormente la fusione di Credit Agricole Italia e del CreVal, prevista nel 2022.