17 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha modificato l'accordo con Algebris, fondo di investimento fondato da Davide Serra, e acquisterà la sua quota del 5,38% in Creval anche se l'offerta pubblica di acquisto per la banca italiana non andasse a buon fine. Lo scorso novembre Crédit Agricole Italia ha annunciato un'OPA da 10,5 euro per azione sul Credito Valtellinese, per un investimento totale di 737 milioni di euro.

L'operazione ha riscontrato l'opposizione di diversi soci della banca lombarda, ma Algebris ha invece annunciato per tempo l'impegno a vendere. La divisione italiana della francese Credit Agricole ha dichiarato che acquisterà la quota di Algebris cinque giorni lavorativi dopo che l'offerta pubblica di acquisto si sarà conclusa senza successo, pagando il prezzo dell'offerta o il prezzo di mercato se fosse più alto.

Il titolo di Creval, dopo l'annuncio dell'OPA, ha scambiato sempre sopra quota 10,5. Ieri ha chiuso a 12,17.