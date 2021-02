(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo del Credito Valtellinese da parte di Crédit Agricole Italia, controllata dal gruppo francese Crédit Agricole.



"La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleva preoccupazioni dal punto di vista della concorrenza, dato il suo impatto molto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni", si legge in una nota.



A metà gennaio alcuni azionisti del Credito Valtellinese avevano espresso il loro disappunto sul prezzo dell'OPA promossa da Crédit Agricole, in quanto non ritenevano "adeguato il corrispettivo offerto", ovvero 10,50 euro ad azione, anche perchè "il titolo Creval, nel periodo successivo all'annuncio dell'OPA, ha negoziato sul mercato a premio rispetto al corrispettivo d'Offerta". © RIPRODUZIONE RISERVATA