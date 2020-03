CreVal, CdA approva bilancio e non distribuisce dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato eded il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, confermando i risultati preliminari, che vedono undi euro in aumento del 77% su base annua.All'Assemblea Ordinaria degli azionisti il Consiglio di Amministrazione proporrà ladella Capogruppo Credito Valtellinese, pari ariportate a nuovo. Come previsto dal piano industriale 2019-2023, ilè previsto, a valere sull'utile del corrente esercizio.Il CdA ha infine esaminato la comunicazione della Banca d'Italia di avvio del procedimento relativo all'applicazione dei(Overall Capital Requirements) che il Creval dovrà rispettare:, composto dal requisito minimo regolamentare del 4,5%, dal requisito aggiuntivo di Pillar 2 determinato ad esito dello SREP dell'1,55% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;Il Consiglio ha deliberato di non presentare alcuna osservazione riguardo alle indicazioni sul capitale da detenere, livello questo che lascia pressoché invariata l'ampia eccedenza patrimoniale di cui dispone la Banca.di Creval su base consolidata eranoai suddetti requisiti e presentano un buffer di capitale tra i più elevati nel sistema bancario italiano, confermando l'eccellente solidità raggiunta dalla banca: CET 1 ratio: 20,1% phase-in e 15,5% fully phased; Total capital ratio: 22,1% phase-in e 17,7% fully phased.