CreVal, al via il raggruppamento azionario

(Teleborsa) - Credito Valtellinese procede oggi 1° giugno al raggruppamento delle azioni ordinarie CreVal nel rapporto 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti.



Il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Creval, rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 29 maggio 2020, è pari a 0,0561 euro. Tale prezzo sarà dunque utilizzato per valorizzare le frazioni di nuove azioni generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento sopra ricordato.



Frattanto, le azioni CreVal sono poco mosse in Borsa e scambiano in frazionale rialzo (+0,54%). © RIPRODUZIONE RISERVATA