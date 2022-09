CrescItalia e BFF Bank insieme per smobilizzo crediti commerciali e tributari

(Teleborsa) -, fintech advisor specializzato nel credito alle PMI, ha siglato un, leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle PA. Tale partnership permetterà di erogare, attraverso la, nuove soluzioni per lovantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Sistema Sanitario Nazionale.Nello specifico, CrescItalia permetterà ai clienti che servono il settore pubblico divantati nei confronti della PA per la fornitura di servizi rivenienti da. Al tempo stesso, la piattaforma consentirà alle imprese divantati verso l'Erario, ottenendo liquidità immediata da destinare al core business."Siamo orgogliosi di avere siglato questa partnership con BFF, la prima avviata a seguito dell'iscrizione di CrescItalia all'Albo dei mediatori creditizi, volta a offrire alle PMI un ventaglio di servizi completo e complementare", dichiara, Amministratore Delegato di CrescItalia., VP Factoring & Lending, BFF Banking Group, ha affermato "l'accordo con CrescItalia è una nuova occasione per sostenere le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione con i nostri servizi di factoring e gestione del credito nel contesto economico attuale, affinché possano cogliere le opportunità derivanti da iniziative strategiche come, ad esempio, il PNRR".