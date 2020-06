Crescita sostenibile, lettera dei Ceo delle grandi aziende all'UE per progettare futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delle più grandi realtà imprenditoriali europeeconsiglio europeo, parlamento europea, commissione europea - per sostenere la red il, in un'ottica diL'iniziativa battezzataè stata sottoscritta dai numero uno di aziende europee rappresentative di diversi settori, che impiegano un totale di 1,7 milioni di persone che generano più di 600 miliardi di euro di entrate. Fra i firmatari l'Ad di Enel,, quello della tedesca E.On,e della spagnola Iberdrola,. Presenti all'appello anche il Ceo di ABB,, quello di Volkswagen,, e quello di SAP,"Le nostre aziende - si legge nella lettera - si impegnano adattraverso l'adozione dei propri piani di decarbonizzazione" e "della Commissione europea per accelerare la crescita di breve termine ed anche prepararsi alla trasformazione a più lungo termine, per costruirne un'Europa più resiliente, digitalizzata, prospera e sostenibile per le generazioni future".I Ceo delle principali holding europee dettano anche una serie di: dare priorità alle misure che hanno effetti positivi immediati sull'e, contribuire alloin linea con gli obiettivi ambientali deleuropeo al 2050, rimuovere gli ostacoli esistenti aglidel settore privato, promuovereed un sistema olistico di tassazione della CO2, promuovere la domanda di, abbracciare le tecnologie digitali e la finanza sostenibile come strumento per la transizione energetica, promuovere ladell'UE e delle aziende.I manager firmatari individuano quattro aree chiave del Green Deal europeo:e prezzi del carbonio;i a basse e zero emissioni di carbonio;. "Per queste aree d'azione - affermano - elaboreremo raccomandazioni specifiche che rappresentino un modello del contributo delle nostre aziende alla decarbonizzazione, alla crescita sostenibile e alla creazione di soluzioni a prova di futuro"."Riteniamo che il Green Deal debba basarsi - concludono i Ceo - su un quadro politico industriale intelligente che guidi il cambiamento strutturale e suia abbinato a condizioni abilitanti per una trasformazione industriale".