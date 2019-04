© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il vicepremiera "diMartedì" su La7 commenta le ultime vicende che hanno riguardato l'Italia: l'impietoso rapporto dell'OCSE e le critiche alla politica economica del governo assieme agli avvertimenti di Juncker in occasione dell'incontro con il Premier Conte.In relazione ai, che si è detto "preoccupato" per la situazione dell'Italia, il leader del M5S afferma "non ho capito fino in fondo cosa volesse dire il presidente della commissione europea" ed ha aggiunto, ha sottolineato Di Maio, precisando "tutti i provvedimenti che stiamo facendo vanno nella direzione di assicurare lo sviluppo"., il vicepremier afferma "le proiezioni si vedranno nel DEF, è un percorso" e ribadisce