(Teleborsa) - Nellala parola d'ordine restaIl Governo lavora aiguardando alla tabella dei dati: oltre il 30% delle infezioni Covid nel nostro Paese è dovuto allache, secondo quanto riferito dagli esperti, a metà marzo sarà predominante. Di questo si è parlato nella riunione di ieri tra ilSul tavolo, ovviamente, ilse ne parlerà in un'altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione e poi vedremo. Abbiamo rappresentato al presidente Draghi. Dal punto di vista scientifico noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminenteha detto il coordinatore del Cts, Miozzo, a margine del vertice. Nessun, ma le indicazioni delnon cambiano rispetto alle scorse settimane, soprattutto alla luce degli sviluppi delle nuove varianti del virus. Il Cts da giorni continua a mettere in guardia daii che potrebbero arrivare da eventuali riaperture diDa una parte, dunque, ildall'altra le richieste, sempre più pressanti, non solo delledi far ripartire attività rimaste chiuse (palestre e piscine) o soggette a limitazioni di orari (ristoranti). Draghi, almeno per ora, sembrerebbe orientato a restare sullaOggi, intanto, mercoledì 24 febbraio, il Ministro della Salute- che guida il fronte di quelli che predicano ilterrà comunicazioni sulleil Parlamento nell'adozione dei futuri provvedimenti anti-Covid. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intenzione manifestata da diverse componenti del Governo, che starebbero pensando quindi a unmodalità adottata finora per l'introduzione delle misure restrittive. L'ipotesi per il futuro - in questi casi - potrebbe quindi essereche vanno poi convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni.