Credito, cresce mercato mutui ma frenano finanziamenti imprese

(Teleborsa) -alla fine di settembre, riportando unasu base annua. E' quanto indicato dall'ultimo rapporto dell'sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia.Sulla base degli ultimi dati relativi ad agosto 2019, si conferma la: l'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra unasu base annua. Per isi registra unasu base annua, nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente infimi.sulle nuove operazioni di finanziamento: quelli sui mutui all'1,45% (1,70% ad agosto 2019, 5,72% a fine 2007), quelli sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese all'1,30% (1,26% il mese precedente; 5,48% a fine 2007) e quelli sul totale dei prestiti al 2,51% (2,52% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007).Sul fronte della raccolta, i(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sonodi euro rispetto a un anno prima (variazione pari asu base annuale), mentre prosegue laa medio e lungo termine.Le(cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) ad agosto 2019 si sono attestate a, in calo rispetto ai 40,5 miliardi di agosto 2018 (-8 miliardi pari a) e ai 65,6 miliardi di agosto 2017 (-33,1 miliardi pari a -50,5%).delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 56 miliardi (pari a).