Credito, aumenta dimensione prestiti per andare all'università

(Teleborsa) - Aumentano le richieste di prestiti per le università: più soldi e per un tempo più lungo. E' quanto emerge da uno studio condotto dall'osservatorio SosTariffe, esaminando le richieste di finanziamento online pervenute al comparatore prestiti e finanziamenti ad agosto.



Le richieste diventano sempre più esigenti, con l'importo medio cresciuto nell'ultimo anno da 67.600 a 76.750 euro. La cifra richiesta per far fronte alle esigenze di studio è dunque decollata del 13,56%.



Dilatati anche i tempi del finanziamento che passano da 4 a 5 anni: i prestiti quest'anno hanno una scadenza di rimborso media in 61 mesi, più o meno pari a cinque anni, che equivale ad una variazione della durata media del 22% in più.