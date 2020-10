Credito aggiuntivo per PMI: Intesa Sp insieme a BEI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha attivato, in collaborazione con il Gruppo"una nuovadi prestiti in essere per circanell'ambito del programma GARC (Gestione Attiva Rischio Credito)".L'operazione che si "colloca nel quadro delle iniziative di gestione dinamica del, che perseguono l'obiettivo di ottimizzare le risorse della banca e di stimolare l'accesso al credito delle PMI tramite il ricorso al mercato dei capitali", precisa la nota - attivata congiuntamente con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e organizzata dal team Active Credit Portfolio Steering di Intesa Sanpaolo, "èa condizioni favorevoli alla platea delleIn questo modo, la Banca "prosegue nel proprioa supporto delle imprese danneggiate dall'emergenza provocata dall'epidemia Covid-19: le risorse liberate attraverso la garanzia rilasciata dal FEI sulla tranche mezzanine saranno utilizzate per erogare nuova finanza alle PMI, incluse le microimprese.L'iniziativa è indirizzata in via prioritaria "aglidelle filiere produttive e al supporto degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità, in ottica di accompagnamento al rilancio dell'In tal modo le imprese "potranno accedere a nuovo credito - anche in abbinamento alle misure previste dai decreti governativi nell'ambito dell'emergenza pandemica, con la garanzia del- per un importo complessivo di 450 milioni di euro, di cui 100 milioni di finanziamenti sono già stati stipulati a condizioni di particolare favore"."Le imprese che intendono investire in innovazione, sostenibilità e qualità - sottolinea il responsabile della divisione Banca dei territori,- oggi necessitano diper mettere nuove risorse a loro disposizione. Grazie alla nostra pluriennale attività congiunta con il Gruppo BEI e alle nostre strutture dedicate, siamo in grado oggi di erogare nuovi crediti aggiuntivi a condizioni di maggior favore destinati al supporto delle nostre PMI e delle microimprese. "Nel nuovo contesto - sottolinea ancora Barrese - sarà fondamentale per molti appartenere a unil Programma Filiere di Intesa Sanpaolo annovera già 700 grandi imprese in Italia con i loro 16.000 fornitori e consente a un crescente numero di imprese di fronteggiare insiem".