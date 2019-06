Cessione dei crediti, un mercato in crescita dell'8%

Con un volume d'affari di oltre 240 miliardi di euro nel 2018, in cresciuta dell'8,32% sul 2014 e pari al 14% del pil nazionale, il mercato italiano del factoring si conferma il terzo in Europa e il quarto al mondo dopo Cina, Francia e Gran Bretagna. Lo ha sottolineato oggi a Milano il presidente di Assifact, Fausto Galmarini, nella sua relazione all'Assemblea dell'associazione degli operatori di factoring, l'attività che consente alle imprese di cedere i propri crediti, specialmente commerciali, in cambio di liquidità.

La posizione di vertice dell'Italia trova conferma nella forte accelerazione della crescita nel 2019: +19,32% a gennaio, +21,73% a febbraio e +15,83% a marzo, con un volume d'affari cumulativo di 58,580 miliardi di euro nel primo trimestre. Per le operazioni di finanziamento attraverso il factoring la qualità del credito anche nel 2018 è rimasta alta: l'incidenza delle esposizioni deteriorate sul totale si è ridotta al 5,23% rispetto al 10,4% degli impieghi bancari, mentre le sofferenze rappresentano soltanto il 2,25% contro il 5,6% medio dell'attività bancaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA